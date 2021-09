What If...?, il trailer dei nuovi episodi anticipa il ritorno di Loki ed altri personaggi

L'account Twitter di What If...? ha rilasciato un trailer che anticipa il ritorno di Loki ed altri personaggi Marvel nei nuovi episodi della serie di Disney+.

What If...? ha rilasciato un trailer che permette al pubblico di dare un primo sguardo ai nuovi episodi della serie, in arrivo su Disney+. Il filmato anticipa quindi il ritorno della controparte oscura del Dottor Strange, di Loki ed altri personaggi Marvel.

I fan della Marvel hanno adorato le avventure dell'universo alternativo mostrato nei primi episodi di What If...?, la serie che ha debuttato l'11 agosto su Disney+. Un nuovo trailer gli permette quindi di farsi un'idea di ciò che verrà raccontato in futuro: sembra infatti che Spider-Man avrà un altro ruolo nella serie e che torneranno anche altri personaggi della prima stagione, tra cui T'Challa in versione Star-Lord, il malvagio Doctor Strange, Captain Carter, Thanos e Loki.

Lo sceneggiatore A.C. Bradley ha parlato di come la serie ha deciso quali eroi includere. "Abbiamo esaminato i grandi momenti del MCU e abbiamo pensato a come stravolgerli: è da lì che abbiamo iniziato", ha spiegato Bradley, aggiungendo: "Abbiamo trovato 30 logline e li abbiamo presentati a Kevin Feige. Ne ha scelti 25. È stato grande, perché abbiamo capito di essere sulla strada giusta. Ma poi abbiamo dovuto restringere ulteriormente il campo e alla fine abbiamo trovato la nostra stagione". "Questo ci ha dato un pennello più ampio con cui dipingere, per così dire", ha dichiarato il regista Bryan Andrews, aggiungendo: "È rivolto ad un pubblico enorme, molti dei quali non hanno familiarità con i fumetti, ma hanno semplicemente adorato i film".

La Marvel ha descritto così la serie Disney+: "What If...? dei Marvel Studios ribalta la sceneggiatura del Marvel Cinematic Universe, reinventando gli eventi famosi dei film in modi inaspettati. Creando un multiverso di infinite possibilità, What If...? reinventa i personaggi preferiti dai fan, tra cui Peggy Carter, T'Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e tanti altri".