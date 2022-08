Westworld, la stagione 5 sarà l'ultima per la serie HBO (se si farà)

I fan di Westworld possono iniziare a prepararsi psicologicamente per l'addio allo show: la serie di HBO non andrà oltre la stagione 5, che dovrebbe essere l'ultima, ammesso e non concesso che si arrivi prima a realizzarne una.

È stata la co-creatrice della serie Lisa Joy a rivelarlo in un'intervista con The Wrap dopo la messa in onda del finale del quarto capitolo della storia..

"L'idea è sempre stata quella di finire Westworld con la prossima stagione" spiega la produttrice, ora che la quarta stagione dello show è andata in onda, ma non è ancora arrivato il rinnovo ufficiale per una quinta, aggiungendo: "Sapete, abbiamo sempre pensato che Westworld dovesse chiudere il cerchio, in un certo senso, e fare ritorno nel West. Ma con Dolores, che era solo una giocatrice nel gioco ideato da altre persone, che potesse finalmente scrivere da sé la sua storia. E per concludere un po' di cose che abbiamo visto anche in precedenza, come il flashforward con l'Uomo in Nero e tutto il resto".

"Quindi sì, abbiamo un piano per la stagione 5, ma sapete, la vita può avere altri piani per noi. Per cui semplicemente ci limitiamo a sperare per il meglio" continua Joy, che rimarca la volontà del team creativo di portare avanti il progetto fino al traguardo della quinta stagione, e anticipando che il finale era già stato concepito fin dal principio, quando il co-creatore Jonathan Nolan stava ancora scrivendo il pilot.

"È divertente, perché avevamo pianificato già tutto mentre scrivevamo il pilot, che è un po' bizzarra come cosa. Pensavamo 'Beh, se dobbiamo affrontare tutti questi argomenti e inserire tutti questi elementi, qual è il punto a cui vogliamo arrivare alla fine?" conclude.

