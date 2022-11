Westworld: Luke Hemsworth ha espresso tutto il suo rammarico per la cancellazione della serie HBO

La recente cancellazione di Westworld ha lasciato tutti di sasso, sia i fan, coloro che hanno lavorato allo show negli anni. Fra questi troviamo Luke Hemsworth, il quale sta ancora cercando di metabolizzare la cosa per andare avanti, per la quale ha espresso tutta la sua delusione.

Westworld 4: una scena del quinto episodio

Durante una chiacchierata con ET, alla premiere di Limitless, la nuova serie tv targata Disney+ cui sta lavorando il fratello Chris, Luke Hemsworth ha espresso tutto il suo rammarico riguardo alla cancellazione di Westworld: "Nel profondo speri che queste cose continuino per sempre, ma ognuno ha le proprie ragioni per giustificare le scelte che prende. Sono molto grato per la parte che ho avuto in quella serie tv. Quel viaggio rappresenta una parte importante della mia vita, anche se è stato deludente alla fine".

Luke Hemsworth interpretava il personaggio di Ashley Stubbs in Westworld, capo delle forze di sicurezza nei parchi, mantenendo il ruolo per tutte e quattro le stagioni al fianco di artisti del calibro di Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright e Ed Harris.