Deliver Me From Nowhere: 20th Century Studios produce il film su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White

Sarà 20th Century Studios a finanziare e distribuire il progetto Deliver Me From Nowhere, il film con star Jeremy Allen White sulla realizzazione dell'album Nebraska di Bruce Springsteen.

A interpretare la star della musica sarà Jeremy Allen White, protagonista della serie The Bear.

Il progetto dedicato alla creazione dell'album Nebraska

Deliver Me From Nowhere racconterà il momento importante della storia di Bruce Springsteen che, all'inizio degli anni '80, ha affrontato i suoi demoni personali e iniziato la sua ascesa nel mondo della musica mentre lavorava alla realizzazione di Nebraska, uno degli album più apprezzati dalla critica e dai suoi fan.

Inizialmente si pensava che il lungometraggio sarebbe stato distribuito da A24, tuttavia David Greenbaum e Steve Asbell, a capo di 20th, sono dei grandi fan di Springsteen e hanno agito con determinazione pur di ottenere i diritti del progetto, le cui riprese si svolgeranno in autunno.

La genesi del progetto

Jeremy Allen White completerà le riprese della terza e della quarta stagione di The Bear nel mese di giugno e, successivamente, dovrebbe arrivare sul set del film.

L'idea del progetto è nata a Eric Robinson sentendo parlare il manager del Boss, Jon Landau, del libro scritto da Warren Zanes durante il podcast condotto da Marc Maron. Il produttore ha poi coinvolto Ellen Goldsmith-Vein nello sviluppo dell'adattamento per il grande schermo, che potrà contare sul sostegno di Springsteen e di Landau, coinvolgendo Scott Cooper.