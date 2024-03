Bruce Springsteen sarà fonte di ispirazione per The Road To Nowhere, Jeremy Allen White possibile protagonista

La vita e carriera di Bruce Springsteen saranno alla base del film The Road To Nowhere e il possibile protagonista potrebbe essere Jeremy Allen White.

Bruce Springsteen sarà la fonte di ispirazione per un nuovo film scritto e diretto da Scott Cooper, intitolato The Road to Nowehere.

I produttori saranno Scott Stuber, al suo primo impegno dopo aver lasciato Netflix Film, in collaborazione con Ellen Goldsmith Vein.

Il film biografico

The Road To Nowhere racconterà gli sforzi di Bruce Springsteen nel realizzare il suo album Nebraska, iniziati prima del successo ottenuto con Born to Run. Nel film si dovrebbe inoltre raccontare il passato dell'artista, tra cui l'infanzia trascorsa con un padre che lottava contro la depressione.

Secondo le fonti di Deadline, Jeremy Allen White sarebbe in corsa per avere il ruolo del Boss, anche se per ora non sono iniziate le trattative con l'attore.

Le riprese potrebbero iniziare in autunno in New Jersey, al termine delle riprese dei prossimi episodi di The Bear, la serie (disponibile in Italia grazie a Disney+) di cui stanno venendo prodotte le stagioni 3 e 4.

Springsteen e il suo manager Jon Landau saranno coinvolti attivamente nella produzione del progetto. Bruce, in passato, ha vinto un Oscar grazie alla Miglior Canzone Originale composta per Philadelphia nel 1994.