West Side Story: Rita Moreno nel cast del film di Spielberg!

West Side Story, il remake diretto dal regista Steven Spielberg con protagonista Ansel Elgort, avrà nel suo cast anche l'attrice Rita Moreno, interprete nel 1961 di Anita.

La star, nella nuova versione, avrà la parte di Valentina che è ispirata al personaggio chiamato Doc, il proprietario del negozio in cui lavora Tony.

Le riprese inizieranno in estate e Rita ha dichiarato: "Nemmeno nei miei sogni più folli avrei pensato di poter rivisitare questa opera così influente. E avere Steven Spielberg che mi chiede di partecipare al progetto è semplicemente elettrizzante! E poi poter collaborare con il brillante commediografo, Tony Kushner!".

Il regista ha invece aggiunto: "Fin dai primi incontri legati al progetto avevamo dichiarato di voler includere Rita Moreno nella nostra produzione. La sua Anita è una delle migliori performance musicali mai girate, e una delle mie preferite. Abbiamo creato un ruolo originale per lei e ci sentiamo incredibilmente fortunati che Rita porterà al progetto il suo incredibile talento come attrice, e la sua profonda conoscenza di West Side Story sarà utile tramite il suo coinvolgimento come produttrice esecutiva".

L'adattamento del musical di Broadway è stato scritto da Tony Kushner, già autore di Lincoln e Munich. Lo show è stato ideato da Arthur Laurents e Stephen Sondheim, mentre le musiche sono state composte da Leonard Bernstein. Le coreografie, invece, erano state ideate da Jerome Robbins.

West Side Story ha debuttato a teatro nel 1957 e la prima versione cinematografica è stata realizzata nel 1961 dai registi Robert Wise e Jerome Robbins. Nel film, nominato per 11 Oscar, il ruolo di Tony era stato interpretato da Richard Beymer.

Al centro di West Side Story, che si ispira a Shakespeare ed è ancora oggi uno dei migliori musical del cinema USA, la rivalità tra i Jets e gli Sharks, due gruppi rivali che si contendono il territorio a West Side, un quartiere di New York. La rivalità tra i due gruppi diventa più aspra quando Tony dei Jets si innamora di Maria, sorella del leader degli Sharks.