West Side Story: il cast del film originale commenta il trailer del remake di Steven Spielberg

Russ Tamblyn e George Chakiris, star del cast di West Side Story, hanno commentato il trailer del remake firmato da Steven Spielberg, in uscita 60 anni dopo il film musical originale diretto da Jerome Robbins e Robert Wise.

West Side Story: uno spettacolare scatto tratto dal film

In occasione degli Oscar 2021 sono state promosse alcune nuove uscite cinematografiche, tra cui l'attesissimo remake di West Side Story. L'opera firmata da Steven Spielberg permetterà anche alle nuove generazioni di conoscere ed apprezzare il musical che uscì per la prima volta sul grande schermo esattamente 60 anni fa. Il trailer, mostrato proprio durante la cerimonia degli Academy Awards, ha scatenato l'entusiasmo del pubblico ed i fan del musical sono arrivati inevitabilmente a chiedersi cosa ne pensassero George Chakiris e Russ Tamblyn, rispettivamente interpreti di Bernardo e Riff nel film originale del 1961.

"Ho pensato che fosse bellissimo", ha detto Chakiris a EW, aggiungendo: "Ho adorato quel trailer. Ha provocato in me quello che probabilmente ha provocato a tutti, ovvero la voglia di vederlo. Sarà meraviglioso e sono sempre stato sicuro di questo, sin dalla prima volta in cui ho sentito che Steven Spielberg stava pensando di realizzarlo. Ho pensato 'Se qualcuno lo farà, questo qualcuno dovrebbe essere lui perché farebbe qualcosa di meraviglioso'. Sono eccitato come chiunque e attendo con impazienza". Per quanto riguarda Russ Tamblyn, l'attore ha detto che dopo aver guardato il trailer non vede l'ora di vedere il nuovo film. Ha anche sottolineato l'enorme eredità che lascia la loro West Side Story, aggiungendo: "Spielberg era solo un grande, enorme fan del nostro film e pensava che fosse il miglior musical mai realizzato. Me l'ha detto lui stesso. E vedremo cosa ne farà".

Una celebre scena di West Side Story

Ricordiamo che questa settimana Chakiris e Tamblyn si riuniranno alla loro ex co-star Rita Moreno per il 60esimo anniversario di West Side Story, nell'ambito del TCM Classic Film Festival. Per quanto riguarda Moreno, l'attrice apparirà anche nel nuovo film di Spielberg, sia come personaggio originale che come produttrice esecutiva. Non sarà però l'unico membro del cast del 1961 a fare un'apparizione nel remake. Tamblyn ha infatti rivelato a EW che due dei Jets del film, Harvey Evans, e Bert Michaels, rispettivamente interpreti di Mouthpiece e Snowboy, avranno un cameo. "Sapevo di almeno due Jets che avrebbero lavorato al film come comparse", ha detto l'attore, aggiungendo: "Spielberg ha incluso tutti quelli che poteva nel film".