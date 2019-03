West Side Story: Corey Stoll e Brian D'Arcy James nel cast

West Side Story, il film diretto da Steven Spielberg, avrà nel suo cast anche gli attori Corey Stoll e Brian d'Arcy James a cui sono stati affidati rispettivamente i ruoli del tenente Schrank, il detective della polizia di New York a cui viene affidato il compito di reprimere le sommosse in corso nella sua zona alle prese con divisioni di tipo razziale, e del sergente Krupke, un veterano che lavora nel territorio in cui sono attive le gang degli Sharks e dei Jets.

I protagonisti del remake del musical saranno la diciassettenne Rachel Zegler nella parte di Maria e Ansel Elgort in quella di Tony, mentre Rita Moreno (che sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva) sarà Valentina, un personaggio ideato come una nuova versione di Doc, il proprietario del negozio in cui lavora il giovane.

West Side Story riporterà nelle sale il musical di Broadway diventato un film nel 1961 e ispirato alla classica storia di Romeo e Giulietta. Il lungometraggio ha conquistato ben 10 premi Oscar, tra cui quello nella categoria Miglior Film.

Le riprese del remake inizieranno in estate e nel team di produttori ci saranno Spielberg, Kevin McCollum e Kristie Macosko Krieger.