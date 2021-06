Wes Anderson tornerà alla regia con un film con star Tilda Swinton

Il prossimo film di Wes Anderson avrà come protagonista Tilda Swinton e il regista ha confermato che le riprese si svolgeranno in Spagna.

Il regista ha però sottolineato che non è pronto a condividere i dettagli del suo progetto.

Le prime indiscrezioni riguardanti il film che vede il ritorno di Wes Anderson dietro la macchina da presa dopo The French Dispatch che verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes dopo numerosi posticipi, sono ora emerse online. Il lungometraggio, secondo quanto riporta Variety, doveva inizialmente essere girato in Italia, a Roma, ma è stato poi deciso di spostare la produzione in Spagna. I set sembra ricreino degli spazi deserti e il cast e la troupe saranno impegnati a Chinchón, una cittadina situata poco distante da Madrid, per due mesi. Il film non dovrebbe però essere un western.

Anderson ha sottolineato che "non è pronto a condividere i dettagli" del film, le cui riprese inizieranno a settembre.

Wes e Tilda Swinton hanno già collaborato in occasione di Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, The Isle of Dogs e The French Dispatch.

La sinossi ufficiale del progetto in programma al Festival di Cannes 2021 anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, portando in vita una serie di storie pubblicate nel magazine".

La lunga lista degli interpreti è la seguente: Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, e Bill Murray.

Sullo schermo appariranno inoltre Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, e Rupert Friend.