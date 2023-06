Wes Anderson ha già scritto il suo prossimo film e sarà molto diverso rispetto al passato

Wes Anderson ha svelato di essere già a buon punto sullo sviluppo del suo prossimo film dopo Asteroid City.

Il filmmaker sembra infatti intenzionato a tornare presto sul set, già tra qualche mese.

La sceneggiatura è già pronta

Rispondendo alle domande di Cinema Teaser, Wes Andersonha spiegato: "Ho finito di scrivere un nuovo film, proprio prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori".

Il regista ha sottolineato: "Se tutto andrà bene lo gireremo in autunno. Questa volta ho tre protagonisti nel film, nessun altro. Alcuni personaggi secondari, ma la parte principale della storia si concentra su due personaggi".

Anderson ha inoltre rivelato: "Ho rimandato questo progetto per anni, ma recentemente mi ha di nuovo attirato. Fin da quando è nata mia figlia, sette anni fa, mia moglie ha detto che avrei fatto un film su una storia tra padre e figlia. Non ero certo di quali altre storie avrei potuto raccontare, ma questo film è arrivato lungo il percorso. E sarà proprio una storia su un padre e su sua figlia".

Asteroid City, la recensione: Wes Anderson cita se stesso, ma con stanchezza

Asteroid City

Nell'attesa del suo prossimo progetto, a breve si potrà vedere nelle sale Asteroid City, lungometraggio che racconta una storia ambientata durante una convention Junior Stargazer/Space Cadet organizzata per gli studenti che partecipano a un concorso che mette in palio delle borse di studio e per i loro genitori, appuntamento che verrà spettacolarmente messo in difficoltà da eventi che cambieranno il mondo. Il cast, come consuetudine per il regista, è davvero ricco di star di Hollywood: tra gli interpreti ci sono Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan e Jeff Goldblum.