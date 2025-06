Aaron Taylor-Johnson, capelli arruffati e barba lunga, irriconoscibile alla première di 28 anni dopo

La star di Animali notturni e Kraven il Cacciatore si è presentato con un look inedito alla prima dell'atteso film diretto da Danny Boyle.

Nuovo look in fase di sperimentazione per Aaron Taylor-Johnson. L'attore, 35 anni da poco, ha partecipato alla première londinese di 28 anni dopo, con un aspetto diverso da quello a cui aveva abituato stampa e fan.

La star di Animali notturni è tra coloro che hanno preso parte al film di Danny Boyle, atteso secondo sequel del franchise dopo 28 giorni dopo del 2002 e 28 settimane dopo nel 2007.

Il nuovo look di Aaron Taylor-Johnson

Nonostante abbia mantenuto i suoi ricci naturali e spettinati, Taylor-Johnson mostrava dei capelli più lunghi del solito, con morbidi boccoli, e una barba più lunga e meno definita del solito.

Una pettinatura meno curata ma accompagnata da un outfit elegante e composto da una maglietta nera girocollo infilata nei pantaloni taupe larghi, con giacca nera in pelle aderente, tasche oversize e colletto a punta.

Il look era impreziosito da una selezione di gioielli di David Yurman : due anelli e un orologio alla mano sinistra, un braccialetto a catena in oro nella mano destra, e due collane dorate al collo, di cui una con un anello d'oro al posto del pendente. A corredo, anche occhiali da sole con lenti aranciate in stile anni '70.

Il photocall con il resto del cast e l'esperienza in 28 anni dopo

Alla première londinese, Aaron Taylor-Johnson ha partecipato alle foto con Danny Boyle, Alfie Williams, Jodie Comer e Ralph Fiennes. 28 anni dopo segna il ritorno alla regia di Danny Boyle, con sceneggiatura firmata Alex Garland.

Aaron Taylor-Johnson in una scena di 28 anni dopo

Nel cast anche Jack O'Connell e Erin Kellyman. L'esperienza sul set di 28 anni dopo è successiva alla partecipazione di Aaron Taylor-Johnson all'ultimo film di Robert Eggers, Nosferatu, al fianco di Nicholas Hoult e Lily-Rose Depp.