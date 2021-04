Werewolves Within: il trailer dell'adattamento del videogame horror Ubisoft

Dopo la notizia della premiere al Tribeca Film Festival, IFC Films ha lanciato il primo trailer di Werewolves Within, mashup di generi diretto da Josh Ruben e ispirato all'omonimo videogame horror Ubisoft.

Werewolves Within, scritto da Mishna Wolff (I'm Down) e diretto da Ruben, è incentrato sulla cittadina di Beaverfield, divisa dalla proposta di un gasdotto che lacera il tessuto sociale cittadino mentre una tempesta di neve intrappola i suoi residenti all'interno della locanda locale. La guardia forestale Finn e l'impiegata delle poste Cecily si uniscono per cercare di mantenere la pace e scoprire la verità dietro una misteriosa creatura che terrorizza la comunità.

Il cast corale include Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil, Sarah Burns, Michael Chernus, Catherine Curtin, Wayne Duvall, Harvey Guillén, Rebecca Henderson, Cheyenne Jackson, Michaela Watkins e Glenn Fleshler.

"Sono cresciuto vicino alla stessa cittadina in cui abbiamo girato Werewolves Within", ha scritto Ruben in un comunicato. "Da bambino impazzivo per inventare storie di mostri correndo per i boschi, fingendo di essere il capo Brody, combattendo le creature nella boscaglia. Ho amato Lo squalo, diavolo, amavo l'orrore. Quell'esperienza nella mia città natale in cui i vicini sapevano tutto di te (che ti piacesse o no) è molto di ciò che rende i lupi mannari così personali. Ma, per quanti amo i film dell'orrore, niente mi spaventa più delle persone. E per quanto questo film sia un omaggio al mio amore per Hot Fuzz, i fratelli Coen e Arachnophobia, parla anche del mostro che c'è in tutti noi. Questo film è un tributo a quelli di noi che sono convinti del fatto che il bene vince il male e che essere buoni è la migliore arma che abbiamo contro pistole, coltelli, persino artigli... A volte, devi solo essere un buon vicino, non importa quanto siano malvagie le persone".