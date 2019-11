Wendy, il trailer del film di Benh Zeitlin nel segno di Peter Pan

Il primo trailer di Wendy, il nuovo film del talentuoso Benh Zeitlin, ha debuttato oggi in rete consegnando al pubblico quella che si preannuncia come una revisione in chiave contemporanea della storia di Peter Pan, vista attraverso gli occhi e l'altezza della sua protagonista principale.

Prodotto da Fox Searchlight Pictures, Wendy arriverà nelle sale il 28 febbraio 2020, con la possibilità che passi prima al Sundance Film Festival. Dalle prime immagini si vede chiaramente lo stile di Benh Zeitlin che aveva incantato pubblico e critica con lo struggente Re della terra selvaggia che gli aveva fatto guadagnare ben quattro candidature agli Oscar nelle quattro categorie più importanti: film, regia, attrice protagonista - Quvenzhané Wallis, all'epoca la più giovane attrice ad essere candidata per questo ruolo - e sceneggiatura non originale.

Dopo questa folgorante opera prima sono passati ben sette anni, Wendy segna, infatti, il suo tanto atteso ritorno sul grande schermo ed è chiaro che, dopo un debutto simile, le attese per questa nuova opera siano veramente alte. Dalla sinossi ufficiale possiamo intuire alcuni elementi della trama: Wendy si ritrova in un'isola sperduta dove non esiste l'invecchiamento e il tempo sembra non passare mai, ma deve comunque combattere per salvare la sua famiglia, la sua libertà e lo spirito gioioso della giovinezza dal pericolo mortale di dover crescere. Ad interpretare la protagonista sono due attrici: Devin France da ragazzina e Tommie Lynn Milazzo, da bambina.