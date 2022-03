Wendell & Wild: Jordan Peele e Keegan-Michael Key daranno voce ai protagonisti del film animato

Il film animato Wendell & Wild, prodotto per Netflix, avrà tra le star coinvolte nel ruolo di doppiatori anche Jordan Peele, Angela Bassett e Keegan-Michael Key.

Il progetto sarà diretto da Henry Selick, già nominato ai premi Oscar grazie a Coraline.

Netflix ha annunciato a dare voce ai personaggi al centro di Wendell and Wild saranno Lyric Ross (This Is Us), James Hong (Kung Fu Panda), Tamara Smart (A Babysitter's Guide to Monster Hunting), Natalie Martinez (The Twilight Zone), Tantoo Cardinal (Dances with Wolves), Gabrielle Dennis (A Black Lady Sketch Show), Igal Naor (300: Rise of an Empire), David Harewood (Tulip Fever), Maxine Peake (Black Mirror), Ramona Young (Never Have I Ever), Sam Zelaya, Seema Virdi, Gary Gatewood e Ving Rhames (Pulp Fiction), oltre al trio composto da Keegan Michael Key, Jordan Peele e Angela Bassett.

Jordan Peele sarà coinvolto come co-sceneggiatore del progetto insieme a Henry Selick. Al centro della trama ci saranno i fratelli demoni Wendell (Keegan-Michael Key) e Wild (Peele) che chiedono l'aiuto di Kat Elliot, che a 13 anni ha già molti sensi di colpa, per invocarli nella Terra dei Viventi. Ma ciò che Kat chiede in cambio conduce a un'avventura brillantemente strana e comica senza paragoni, un fantasy animato che va contro le leggi della vita e della morte, il tutto raccontato tramite l'arte dell'animazione in stop motion.

La colonna sonora sarà firmata da Bruno Coulais.