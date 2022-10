Wendell & Wild, la recensione del nuovo film Netflix di Henry Selick: il ritorno del genio della stop-motion

La recensione di Wendell & Wild: A tredici anni di distanza dal successo di Coraline e la porta magica, l'autore di The Nightmare Before Christmas torna in cabina di regia per un nuovo e accattivante film animato tratto da un suo romanzo rimasto inedito.

Tra i geni riconosciuti dell'animazione in stop-motion, nonché tra le figure cardine che hanno contribuito al successo e allo sdoganamento mainstrem della stessa, Henry Selick occupa sicuramente un posto di rilievo. Con un forte background iniziale da vero e proprio animatore, l'autore ha raggiunto la fama internazionale grazie a Nightmare Before Christmas nel 1993, che erroneamente la maggior parte dei casul viewers attribuisce ancora oggi a Tim Burton, invece creatore della storia - in realtà poema - originale e produttore del progetto, diciamo anche il suo deux ex machina.

Wendell & Wild: una scena del film

Tutte quelle invenzioni in chiave di stile e registiche che hanno trasformato il film in un vero cult di genere si devono però in larga parte proprio a Selick, che a distanza di ben 13 anni dal suo ultimo e applauditissimo lungometraggio animato, Coraline e la porta magica, torna finalmente dietro la macchina da presa con una nuova e stuzzicante opera, sempre in Passo Uno e già disponibile su Netflix. Si intitola Wendell & Wild ed è oggi oggetto di recensione, ovviamente senza spoiler.

So S(el)ick

Wendell & Wild: una scena del film

L'intero e appagante progetto non esisterebbe in verità senza il grande supporto di Jordan Peele. Il regista del sorprendente Nope e Get Out non solo ha prodotto il film grazie alla sua Monkeypaw Productions, ma ha contribuito anche alla stesura della sceneggiatura a quattro mani con Selick, ritagliandosi infine un ruolo da co-protagonista come doppiatore originale di uno dei due demoni titolari. La storia segue infatti questi due diavoli dell'oltretomba macchinare un piano per fuggire dall'aldilà e approdare nella terra dei viventi, così da poter stringere un fruttuoso patto con l'adolescente e ribelle Kat Elliot, quella che per loro è una Fanciulla Infernale. Dopo aver perso i genitori in un incidente automobilistico, Kat ha passato l'intera infanzia tra sistema assistenziale e case famiglia, sviluppando un carattere forte e testardo, refrattario al controllo, e mettendosi nei guai. Costretta a tornare nella sua decadente e quasi abbandonata cittadina natale, Rust Bank, per frequentare la scuola femminile RBC, la ragazzina si troverà coinvolta in un perfido intrigo di potere tra la dirigenza dell'accademia e la Klax Korp, società insediatasi a Rust Bank poco dopo il devastante incendio al birrificio cittadino a monte di ogni problema. Con la speranza di poter rivedere i genitori grazie a Wendell e Wild, Kat farà di tutto per scoprire la verità dietro alla Klax Korp e tornare ad abbracciare i suoi cari.

Famiglia e ribellione

Wendell & Wild: una scena del film

Al cuore, Wendell and Wild è in tutto e per tutto un titolo firmato Selick. Ha quel gusto un po' oscuro e malato che ha reso il suo cinema tanto caratteristico e riconoscibile, ma al contempo presenta anche tutta una serie di idiosincrasie cinematografiche ossidatesi da tempo allo scheletro concettuale delle idee dell'autore. Pur non essendo in alcun modo derivativo, soprattutto nella ricercata e meravigliosa estetica degli ambienti e dei personaggi, il film sembra nascere da un'idea un po' troppo anni '90 di stop-motion, che non punta a innovare né a rinnovare una certa visione o una certa forma, solo a raccontare nel modo più visionario e stilisticamente d'impatto un piccolo e tutto sommato composto racconto di formazione dedicato alla ribellione e alla famiglia. In sostanza, tanto nel bene (molto) quanto nel male (poco), tutti gli stilemi più tipici della filmografia di Selick - sia in termini di grammatica narrativa che formale - sono presenti in massa, rendendo profondamente autoriale il progetto.

Wendell & Wild: una scena del film

Si parla di oltretomba, dove uno dei tanti regni di sofferenza è la Fiera delle Urla, un vero e proprio parco tormenti costruito sopra il gigantesco corpo di Buffalo Belzer, anfitrione di questa realtà. Vedere queste creazioni tanto inventive quanto sofisticate prendere forma grazie alla stop-motion è sempre immensa gioia per gli occhi, così come i piccoli ma significativi dettagli ambientali e d'atmosfera o dei protagonisti (la barba del papà di Kat, ad esempio). Si avvisa inoltre un certo tocco di cultura afroamericana, merito del coinvolgimento attivo di Peele che non faticherete a riconoscere nelle sembianze di Wild (Wendell è invece Keegan Michael Key). C'è davvero tanta passione e artigianalità, un'anima artistica profondamente curata che pur apparendo posticcia in alcuni passaggi si intuisce come sia in realtà voluta e desiderata così, immaginifica eppure "pragmatica", esattamente com'è l'animazione a passo uno.

Wendell & Wild: una scena del film

C'è anche da dire che Wendell and Wild riflette sorprendentemente bene sulla ribellione giovanile e il rapporto generazionale tra vecchio e nuovo, alla ricerca di un valido compromesso, andando anche a toccare con spirito critico alcune problematiche etiche e strutturali del sistema assistenziale e carcerario americano, inserendole anzi come diretti elementi d'analogia e diegesi all'interno del racconto. Si parla quindi di demoni "reali", intimi e familiari, societaria e istituzionali, come ad esempio pure quelli religiosi in senso pratico, oltre la fede e dentro al guadagno. E ora che Selick è tornato con il suo ennesimo bel film, l'augurio è che possa continuare ancora a confezionare queste piccole ma importanti perle animate negli anni a venire, magari sempre sotto l'egida dell'avanguardista e lungimirante Monkeypaw di Peele, che una "zampa" a chi lo merita la dà sempre.