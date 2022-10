Wendell e Wild: il nuovo trailer regala numerose scene inedite

Wendell e Wild tornano a mostrarsi in un nuovo trailer in attesa del 28 ottobre, e le scene inedite sembrano confermare il livello raggiunto dal film.

Wendell e Wild ha ricevuto un nuovo trailer, mostrando ancora di più i dettagli dietro a questo nuovo progetto in stop-motion firmatoHenry Selick. Al centro del nuovo lavoro animato targato Netflix troviamo anche il nome diJordan Peelee un'ulteriore garanzia di terrore.

Wendell and Wild ruota attorno alla storia dei due demoni che danno il loro nome alla narrazione. Li conosciamo in un momento particolare delle loro esistenza, impegnati in una folle fuga dal cosiddetto mondo sotterrano, aiutati da una giovane ragazza. Kat, questo è il suo nome, (la sua voce originale è quella di Lyric Ross) sta cercando di iniziare una nuova vita nella sua città natale. Il suo non è affatto il classico ritratto adolescnenziale, trascinandosi dietro alcune problematiche direttamente dal suo passato tormentato. Così si ritrova a dover affrontare i suoi demoni personali, Wendell e Wild (nelle voci originali di Keegan-Michael Key e Jordan Peele) in un'avventura dalle tonalità dark e apparentemente leggere.

Vi ricordiamo che Wendell e Wild sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 ottobre.