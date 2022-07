Ryan Reynolds e Rob McElhenney arrivano in Galles nel trailer di Welcome to Wrexham

Il trailer della docuserie Welcome to Wrexham, in arrivo il 24 agosto sugli schermi americani, mostra Ryan Reynolds e Rob McElhenney in Galles.

La notizia che Ryan Reynolds e Rob McElhenney avevano comprato una squadra di calcio in Galles aveva sorpreso e divertito, ma le due star hanno fin da subito dimostrato di affrontare il loro nuovo ruolo con grande serietà, come dimostra il trailer della docuserie Welcome to Wrexham.

Nel video c'è infatti spazio per l'umorismo che contraddistingue da sempre la star canadese quando risponde a una domanda su Deadpool che gli è stata posta da un giovanissimo tifoso della squadra di calcio, ma anche per l'attenzione dei due attori per la comunità e per le attività del team di cui sono diventati proprietari.

Il progetto intitolato Welcome to Wrexham, di cui sono già state ordinate due stagioni, è stato prodotto da Broadwalk Pictures e racconterà i sogni e la vita quotidiana degli abitanti della città di Wrexham, mentre le due star di Hollywood iniziano ad occuparsi della storica squadra che si trova in difficoltà.

Le puntate seguiranno i problemi affrontati da Ryan Reynolds e Rob McElhenney e il modo in cui intervengono per dare nuova forza alla realtà sportiva, mentre il destino della squadra e dell'intera città è legato al contributo dei due attori, situazione che infonde speranza e voglia di cambiamento nella comunità.

La star di Deadpool e il protagonista e creatore della serie Mythic Quest sono diventati grandi amici online e, a sorpresa, hanno realmente acquistato una squadra di calcio gallese nonostante non si fossero mai incontrati di persona.