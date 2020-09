Welcome to the Blumhouse: il terrificante trailer dei primi 4 film del progetto di Amazon

Amazon ha condiviso online il trailer dei primi quattro film che fanno parte del progetto Welcome to the Blumhouse, in arrivo a ottobre.

Welcome to the Blumhouse è la serie di otto film in arrivo su Amazon e un trailer regala qualche sequenza dei primi quattro titoli che fanno parte del progetto.

Il filmato mostra dei brevi spezzoni dei racconti che arriveranno in streaming il prossimo mese, dando quindi spazio a creature, apparizioni, sangue, eventi inspiegabili e terrificanti.

I quattro lungometraggi di Welcome to the Blumhouse presentati nel primo trailer sono Black Box e The Lie, in arrivo su Amazon Prime Video il 6 ottobre, ed Evil Eye e Nocturne, distribuiti dal 13 ottobre.

La sinossi di Black Box anticipa: "Dopo aver perso sua moglie e la sua memoria in un incidente d'auto, un padre single affronta un agonizzante trattamento sperimentale che gli causa molti dubbi su chi è realmente".

The Lie avrà nvece come protagonista una teenager complicata che confessa di aver ucciso impulsivamente la sua migliore amica. Due genitori disperati cercano quindi di coprire l'orrendo crimine, portandoli a una complicata rete di menzogne e finzioni.

Evil Eye racconterà una storia d'amore apparentemente perfetta che si trasforma in incubo quando una madre si convince che il nuovo fidanzato di sua figlia abbia un oscuro legame con il suo passato.

Nocturne è infine ambientato in un'accademia d'arte esclusiva, dove una studentessa di musica timida inizia a mettere in ombra la sua sorella gemella, più estroversa e di successo, quando scopre un misterioso quaderno che appartiene a una compagna di classe morta recentemente.