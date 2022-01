WeCrashed: il teaser e la data di uscita della serie con Jared Leto e Anne Hathaway

WeCrashed è la nuova serie in arrivo su Apple TV+ e il progetto con star Jared Leto e Anne Hathaway ha ora un teaser e una data di uscita: il 18 marzo.

Nel video si possono vedere delle scene in anteprima che mostrano l'idea che ha portato alla creazione della startup WeWork, il successo ottenuto e le inaspettate conseguenze negative sulla vita privata e professionale dei protagonisti.

WeCrashed è la nuova serie limitata basata sul podcast di successo di Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork di Lee Eisenberg e Drew Crevello ed è interpretata dai premi Oscar Jared Leto e Anne Hathaway.

Nel cast ci sono anche Kyle Marvin, insieme ad America Ferrera e O-T Fagbenle.

WeCrashed uscirà in tutto il mondo il 18 marzo su Apple TV+ con il lancio dei primi tre episodi degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 22 aprile.

La serie è ispirata a fatti reali e alla storia d'amore che ne era al centro. Pensato come un unico spazio di co-working, WeWork è cresciuto esponenzialmente fino diventare in meno di un decennio un marchio globale del valore di 47 miliardi di dollari. Poi, in meno di un anno, il suo valore è crollato. Cos'è successo?

WeCrashed è stata creata da Lee Eisenberg (Little America, nominato allo Spirit Award, Good Boys) e Drew Crevello (The Long Dark), che sono anche co-sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner.

Alla regia di WeCrashed troviamo John Requa e Glenn Ficarra, già dietro la macchina da presa di Crazy, Stupid, Love.

Nel team di produttori ci sono Charlie Gogolak, Anne Hathaway e Natalie Sandy. Jared Leto ed Emma Ludbrook sono produttori esecutivi per conto della loro società di produzione Paradox, mentre Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono i produttore esecutivi di Wondery.