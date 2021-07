WeCrashed: America Ferrera affianca Anne Hathaway e Jared Leto

Mentre sono in corso le riprese della serie Apple TV+ WeCrashed, arriva la notizia dell'ingresso di America Ferrera nel cast a fianco dei protagonisti

Anne Hathaway e Jared Leto.

Ugly Betty: America Ferrera nell'episodio Million Dollar Smile

Secondo Deadline, l'attrice interpreterà Elishia Kennedy, che viene descritta come una giovane e brillante imprenditrice lusingata e convinta a unirsi a WeWork, scelta che sconvolgerà la sua esistenza.

Alla regia di WeCrashed troviamo John Requa e Glenn Ficarra, già dietro la macchina da presa di Crazy, Stupid, Love.

Al centro della trama ci sarà l'ascesa e il successivo declino di WeWork, una delle startup emergenti più famose al mondo arrivando a essere considerata dal magazine Fortune, nelle sue prime fasi di espansione, come una delle aziende da tenere d'occhio attribuendole un valore pari a 10 miliardi di dollari, e le persone narcisiste che hanno reso tutto possibile. La società, nel giro di pochi anni, ha affrontato ingenti perdite economiche e subito una ristrutturazione radicale. Il progetto è infatti ispirato ai contenuti proposti da We Crashed: The Rise and Fall of WeWork ed è stato creato da Lee Eisenberg e Drew Crevello.

Eisenberg sarà coinvolto nel progetto come co-autore e produttore esecutivo, oltre a essere showrunner in collaborazione con Crevello.