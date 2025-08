Weapons: ecco perché Pedro Pascal è stato sostituito da Josh Brolin

Pedro Pascal avrebbe dovuto essere il protagonista di Weapons, il film diretto da Zach Cregger che debutta oggi nelle sale cinematografiche.

Il regista, in una nuova intervista, ha ora rivelato il motivo per cui l'attore ha dovuto rinunciare al progetto, venendo sostituito da Josh Brolin.

Il recast di Weapons

Zach Cregger, parlando con Entertainment Weekly di Weapons, ha infatti svelato che il suo film ha dovuto subire le conseguenze degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori avvenuti nel 2023. Lo stop alle produzioni, proseguito per alcuni mesi, ha infatti fatto slittare il lavoro sul set di Weapons (di cui potete leggere la nostra recensione), causando vari problemi alle star che avevano pianificato in modo attento i propri impegni nel periodo coinvolto dalle proteste.

Weapons: Josh Brolin in una scena

Il regista ha raccontato: "Avevo un cast completamente diverso per questo film. E poi abbiamo avuto lo sciopero e gli impegni di Pedro Pascal ci hanno gettato nel caos". Tra gli attori che hanno dovuto dire addio al thriller ci sono stati inoltre Brian Tyree Henry e Renate Reinsve. Zach ha ammesso: "Ho dovuto rifare il cast dell'intero film".

Cregger ha proseguito ricordando: "Gli scioperi ci hanno causato dei ritardi e quando questo accade gli impegni delle persone hanno dei conflitti, e poi ritorni al punto di partenza. Non provo rancore nei confronti di nessuno. Continuavamo ad avere continui ritardi ed è come un effetto domino. Quindi ho dovuto ricominciare dall'inizio".

Brolin ha sostituito Pedro Pascal in uno dei ruoli principali, mentre Cregger ha potuto contare sulla conferma di Austin Abrams per la parte del tossicodipendente Anthony: "È rimasto attaccato a me. Lui è il mio amico!".

Cosa racconta Weapons

Nel film, scritto e diretto da Cregger, si racconta quello che accade dopo la misteriosa scomparsa di una decina di ragazzini che si sono svegliati in piena notte, sono usciti dalle proprie case e scomparsi misteriosamente.

Nel cast di Weapons ci sono anche Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madinga, Alden Ehrenreich, Toby Huss, Melissa Ponzio e Whitmer Thomas.