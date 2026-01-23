Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequel

Amy Madigan ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione di zia Gladys nel film Weapons. L'attrice, commentando il sostegno ricevuto da parte dei membri dell'Academy, è tornata così a parlare del possibile progetto prequel dedicato al suo personaggio.

Amy sul possibile film prequel

Weapons è stata una delle sorprese della scorsa stagione cinematografica con un incasso a livello mondiale di oltre 269 milioni di dollari. Nelle settimane successive alla sua uscita nelle sale si è iniziato subito a parlare della possibile realizzazione di un prequel dedicato a zia Gladys.

Weapons: una scena con l'inquietante Zia Gladys

Amy Madigan ha ora aggiornato sul progetto dichiarando: "Lascio che sia Zach a decidere. Ha avuto alcune idee e ne abbiamo parlato un po', ma sta finendo il suo lavoro con Resident Evil e vedremo cosa accadrà in futuro".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Se accadrà, sarebbe davvero entusiasmante, ma non ho attualmente nessuna risposta definitiva a quel tipo di domande".

Nel film di Zach Cregger, di cui potete leggere la nostra recensione, si racconta la storia di una piccola cittadina di provincia che deve fare i conti con la misteriosa scomparsa di un'intera classe di ragazzini avvenuta di notte. In scena appare poi la misteriosa zia Gladys che potrebbe essere coinvolta con quanto accaduto. Amy ha fatto parte del cast che comprendeva anche Julia Garner e Josh Brolin, e l'attrice ha già conquistato un Critics Choice Awards per la sua interpretazione.

La concorrenza agli Oscar

Madigan, durante la cerimonia della consegna degli Oscar che si svolgerà il 15 marzo, dovrà affrontare la concorrenza di Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku, e Teyana Taylor nella categoria Migliore Attrice non protagonista.

La protagonista di Weapons ha commentato la nomination dichiarando: "Sono felice per il film, sono felice che le persone abbiano premiato zia Gladys, e sarebbe davvero, realmente, felice di tutto questo, fidatevi di me. Sarebbe davvero felice di essere acclamata".