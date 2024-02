We were the lucky ones: il trailer della serie con Joey King e Logan Lerman ispirata a una storia vera

A marzo arriverà su Hulu la miniserie We were the lucky ones, con star Joey King e Logan Lerman, ecco il trailer del progetto.

Il 28 marzo debutterà sugli schermi di Hulu la serie We were the lucky ones, di cui online è stato condiviso il trailer.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Georgia Hunter ed è ispirato alla storia vera di una famiglia ebrea i cui membri sono stati divisi durante la seconda Guerra Mondiale.

Cosa racconta la serie

We Were the Lucky Ones ha come protagonisti Joey King, Logan Lerman, Hadas Yaron, Henry-Lloyd Hughes, Amit Rahav, Sam Woolf, Michael Aloni, Moran Rosenblatt, Eva Feiler, Lior Ashkenazi, and Robin Weigert.

La sinossi del progetto anticipa che la serie dimostra come, di fronte al momento più oscuro dell'umanità, lo spirito umano può sopravvivere e prosperare nonostante tutte le avversità.

La miniserie è prodotta e scritta da Erica Lipez, coinvolta anche come showrunner. Thomas Kail è invece impegnato alla regia ed è uno dei produttori insieme a Jennifer Todd e alla scrittrice Georgia Hunter.

Il filmmaker, presentando il progetto, aveva dichiarato: "Io e Georgia siamo amici da 25 anni e sono profondamente orgoglioso di far parte del team di questa serie nata con l'intenzione di condividere la storia della sua famiglia. L'amore di Georgia per la sua famiglia esplode dalle pagine e la sua vivida scrittura te li fa sentire vicini in ogni momento"