Logan Lerman e Joey King protagonisti della serie We Were the Lucky Ones

Logan Lerman è pronto a unirsi al cast di We Were The Lucky Ones come protagonista al fianco di Joey King.

Gli attori Logan Lerman e Joey King saranno protagonisti di We Were the Lucky Ones, la nuova miniserie drama targata Hulu, che sarà incentrata sull'Olocausto.

Logan Lerman si unisce alla protagonista Joey King, già annunciata qualche settimana fa, nel cast di We Were the Lucky Ones. I due torneranno sul set insieme dopo aver recitato nel film Bullet Train, con Brad Pitt.

We Were the Lucky Ones è un dramma ambientato durante la seconda guerra mondiale, basato sul romanzo bestseller di Georgia Hunter del 2017. La storia ruota attorno ai Kurcs, una famiglia ebrea che viene separata all'inizio della guerra.

Logan Lerman interpreterà, secondo quanto riportato da Deadline, il ruolo di un ebreo polacco di 25 anni di nome Addy, un personaggio ispirato alla figura del nonno della scrittrice. Addy è il figlio di mezzo della famiglia Kurc, descritto come un avventuriero che vive a Parigi, è ingegnere e si sta godendo il successo come compositore. Ha la capacità di trovare un terreno comune con persone dissimili e un talento per aggiustare qualsiasi cosa.

Il regista Thomas Kail ha raccontato di come sia orgoglioso di far parte di questa produzione: "Io e Georgia siamo amici da 25 anni e sono profondamente orgoglioso di far parte del team di questa serie nata con l'intenzione di condividere la storia della sua famiglia. L'amore di Georgia per la sua famiglia esplode dalle pagine e la sua vivida scrittura te li fa sentire vicini in ogni momento"