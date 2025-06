Molly Gordon 'rapisce' Logan Lerman nel trailer di Oh, Hi!

A luglio arriverà nei cinema americani la commedia Oh, Hi!, con star Molly Gordon e Logan Lerman, e il trailer anticipa qualche dettaglio della trama.

Molly Gordon e Logan Lerman sono i protagonisti della commedia Oh, Hi!, di cui Sony Pictures Classics ha condiviso il trailer.

Nel video pubblicato online si assiste a quello che accade quando una possibile storia d'amore prende una svolta inaspettata durante una gita insieme, causando caos e guai di vario tipo.

Cosa racconta Oh, Hi!

Al centro della trama di Oh, Hi! c'è quello che accade quando Iris (Molly Gordon) scopre che Isaac (Logan Lerman) non pensa potranno diventare una coppia, non essendo alla ricerca di una relazione.

La giovane non reagisce molto bene alla scoperta e si ritrova ben presto nei guai, dovendo chiedere l'aiuto della sua migliore amica (Geraldine Viswanathan), senza poter immaginare che avrebbe portato il suo fidanzato (John Reynolds).

Oh, hi! è stato diretto da Sophie Brooks ed è stato presentato all'edizione 2025 del Sundance Film Festival. La commedia debutterà nei cinema americani il 25 luglio.

Ecco il trailer:

La regista ha firmato la sceneggiatura insieme a Molly Gordon. L'attrice ha dichiarato che il suo personaggio è in parte ispirato a lei, ma è più pazzo. Molly ha sottolineato: "Non abbiamo l'occasione di essere veramente folli. Non ci sono semplicemente molti grandiosi personaggi femminili là fuori, il tipo di personaggi pazzi di solito interpretati dagli uomini".

Il ritorno di Molly in The Bear

Gordon, prossimamente, ritornerà sugli schermi televisivi, nei nuovi episodi della serie The Bear, arrivata alla quarta stagione.

La sinossi ufficiale anticipa che si seguirà Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il "The Bear" a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l'eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.