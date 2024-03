Logan Lerman non ha pianificato la proposta di matrimonio:'Volevo un po' di privacy ma eravamo a New York!'

Lo scorso novembre su Instagram Logan Lerman ha annunciato di aver fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata, Ana Corrigan. Ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon, l'attore ha svelato di non aver organizzato nulla per l'occasione, e di aver totalmente improvvisato, faticando a trovare un momento di intimità.

Un primo piano di Logan Lerman in The Perks of Being a Wallflower

"Ero a New York, non avevo alcun piano. Quando sono arrivato mi sono reso conto che avevo bisogno di un po' di privacy e non c'era privacy a New York". Il protagonista di Noi siamo infinito ha raccontato di aver scelto di dirigersi a Central Park. Corrigan ha voluto andare sulle barche presenti nel lago del parco e di aver lasciato a lei remi perché totalmente incapace di remare.

La fatidica domanda

"Ci ha portati in una parte tranquilla del lago e ho fatto la proposta. È stato fantastico, è andata davvero bene" ha concluso il racconto Lerman. Le voci sulla relazione tra Logan Lerman e Ana Corrigan sono emerse nel gennaio 2020 ma la prima apparizione pubblica della coppia risale all'agosto 2022 sul red carpet della première di Bullet Train, film nel quale Logan Lerman ha recitato.

Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Percy Jackson nei due lungometraggi del 2010 e del 2013, Logan Lerman ha recitato in ruoli più o meno rilevanti in film come Il patriota, What Women Want, Quel treno per Yuma, Noi siamo infinito, Noah e Fury.