We Are the Thousand, clip esclusiva del documentario sull’incredibile storia di Rockin'1000

È tratta da We Are the Thousand - L'incredibile storia di Rockin'1000 la clip che vi presentiamo oggi in esclusiva: il film documentario sulla più grande rock band del mondo al cinema dal 25 al 28 ottobre.

We Are the Thousand - L'incredibile storia di rockin'1000, il film documentario musicale di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, sarà nelle sale dal 25 al 28 ottobre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Il film racconta la genesi della più grande rock band del mondo.

Nel video che vedete sopra alcuni amici di Fabio Zaffagnini spiegano come l'ideatore del mega evento di Cesena li ha informati del progetto che aveva intenzione di mettere in piedi. L'idea era quello di fare qualcosa di pazzesco per convincere i Foo Fighters a suonare nella sua città. Nella clip si vede anche il primo video del progetto rockin'1000 con l'avvio del Crowdfunding per finanziare l'impresa.

Un giorno, mille musicisti in arrivo da tutta Italia si ritrovano a Cesena per suonare "Learn to Fly" dei Foo Fighters, per persuadere Dave Grohl ad organizzare un concerto in città. Il video della performance diviene virale nel giro di poche ore (a oggi conta oltre 54 milioni di visualizzazioni) tanto da far arrivare l'eco fino a Seattle. Così, la band statunitense deciderà di realizzare il sogno di quegli appassionati. In realtà̀ questo è solo l'inizio dell'avventura dei Mille, i quali rappresentano effettivamente la rock band più numerosa al mondo: da lì, hanno iniziato a esibirsi in formazioni sempre più ampie. Questo film rende loro omaggio, raccontando una storia unica e a suo modo davvero irripetibile.

Oggi Rockin'1000 è conosciuta a livello globale e riceve riconoscimenti, inviti e proposte di collaborazione in tutto il mondo. Dal 2016 ha cominciato a tenere veri e propri concerti negli stadi - tra cui al Manuzzi di Cesena, al Franchi di Firenze, passando per Parigi e Francoforte - e iniziative speciali che ne caratterizzano l'attività musicale. Rockin'1000 nasce da un'idea di Fabio Zaffagnini, Claudia Spadoni, Martina Pieri, Mariagrazia Canu, Francesco Ridolfi "Cisko" e Anita Rivaroli.

We Are the Thousand - L'incredibile storia di Rockin'1000 è diretto da Anita Rivaroli con con Fabio Zaffagnini, I Mille, Dave Grohl, Foo Fighters è sarà distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection dal 25 al 28 ottobre.