Watchmen: la HBO accende le speranze dei fan per una nuova stagione?

Panico e attesa tra i fan di Watchmen: la rete HBO potrebbe aver annunciato che una nuova stagione della serie tv tratta dal celebre fumetto è all'orizzonte. Come mai? Tutta colpa dell'orologio dell'Apocalisse sulla pagina Facebook ufficiale che sembra segnare le 23:54.

Come sa bene chi conosce l'opera di Alan Moore e Dave Gibbons, il famoso orologio di Watchmen segna solitamente le 23:55, i famosi "5 minuti alla mezzanotte", ma sono in tantissimi a notare che quell'orologio appena modificato parrebbe segnare un minuto in più: che sia l'annuncio di una nuova stagione, prequel di quella andata in onda nell'autunno 2019? Anche perchè, in questa direzione, il materiale a fumetti non mancherebbe, vista l'esistenza della serie Before Watchmen, nata dalla penna dello stesso Alan Moore, e pubblicata dalla DC Comics tra il 2012 e il 2013.

Altra storia sarebbe invece quella di una seconda stagione, sequel dunque della prima. Nonostante nel mondo della serialità televisiva tutto può essere capovolto nel giro di un minuto, sappiamo che Damon Lindelof, showrunner della miniserie HBO, non sarebbe disposto a tornare alla guida di un "sequel" di Watchmen. Il motivo è stato spiegato da lui stesso: i 9 episodi gli sono serviti per adattare la graphic novel di Moore e, esattamente come l'opera originale, sono stati concepiti come un percorso narrativo con un inizio, una parte centrale e una fine. Detto in altri termini: al momento Lindelof non ha più nulla da dire sui personaggi di Watchmen.

HBO, dal canto suo, non ha escluso di poter tornare sul progetto ma ad oggi si è limitata a rimettere tutto nelle mani dello showrunner che, pur non potendo escludere una produzione antologica sul modello di Fargo o True Detective, si è guardato bene dall'alimentare false speranze.

Se, allora, la pubblicazione del "nuovo" orologio dell'Apocalisse non dovesse riguardare l'annuncio di una nuova stagione, a cosa strizzerebbe l'occhio?

Come fanno notare nei commenti i tanti che smorzano l'entusiasmo, proprio per oggi, 27 maggio 2020, è previsto il lancio di HBO MAX, la piattaforma streaming di HBO che nel proprio catalogo vanta anche la serie tv Watchmen creata da Lindelof.