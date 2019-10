Watchmen: per Damon Lindelof "La serie è concepita per una sola stagione"

Watchmen: Damon Lindelof, ha affermato che la nuova serie tHBO sarà sviluppata in una sola stagione, anche se non chiude le porte ad una possibile seconda stagione.

Il creatore di Watchmen, la nuova serie tv targata HBO, Damon Lindelof ha rivelato che lo show sarà sviluppato in una stagione sola, in quanto gli episodi realizzati raccontano una storia completa, con un finale chiuso.

Durante il Comic-Con di New York, lo sceneggiatore Damon Lindelof aveva parlato della nuova serie tratta da Alan Moore, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Watchmen, dicendo che il suo progetto è quello di portare in tv una storia con un finale chiuso, che possa essere racchiusa in una sola stagione: "Vogliamo vedere come viene accolta da voi ragazzi. Se dopo la release dello show scopriamo che se ne parla molto e che sarete desiderosi di saperne di più, allora prenderemo in considerazione una seconda stagione. Vogliamo offrire nove episodi che raccontino una storia completa, totale e sorprendente"

Watchmen: Louis Gossett Jr. in una scena della serie

Nonostante la delusione dei fan, che ancora prima dell'uscita si aspettavano più stagioni, Damon Lindelof ha lasciato un barlume di speranza anche se l'idea della serie tv Watchmen si ispira ai 12 numeri originali della graphic novel, con un inizio, una parte centrale e una fine: "Una delle cose che rende perfetto l'originale è che i 12 numeri della graphic novel hanno un inizio, una parte centrale e una fine. Sapevamo che dovevamo fare lo stesso. Abbiamo scritto questi nove episodi pensando alla soluzione di ogni mistero e ogni domanda. Non volevamo che finisse con un cliffhanger per la seconda stagione."

La serie tv HBO di Watchmen si ispira direttamente alla miniserie a fumetti originale, in cui i vigilantes mascherati sono trattati come fuorilegge. Il cast comprende: Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing e James Wolk.

Watchmen debutterà il 20 ottobre sugli schermi americani di HBO e Sky Atlantic in contemporanea con gli USA.