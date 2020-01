Watchmen: Damon Lindelof non è interessato a una seconda stagione

Watchmen non sembra destinata a tornare con una seconda stagione: Damon Lindelof ha infatti confermato che non è interessato a realizzare ulteriori episodi della serie tratta dall'omonima graphic novel.

Pochi giorni fa Casey Bloys, presidente della tv via cavo HBO, aveva spiegato che il futuro dello show era nelle mani del suo showrunner e che stavano attendendo di scoprire le sue intenzioni. Damon Lindelof, contattato da USA Today, ha ora commentato le ipotesi riguardanti una possibile seconda stagione di Watchmen e il magazine riporta: "Ci ha detto questa settimana che ha raccontato la storia che voleva e non ha interesse in una seconda stagione, anche se ha dato 'la sua benedizione' alla HBO nel caso in cui volesse sviluppare una nuova stagione con un altro autore-produttore".

Bloys ha quindi commentato: "Sarebbe dura immaginare di girare una seconda stagione senza che Damon venisse coinvolto in qualche modo".

La serie tv HBO di Watchmen si ispira direttamente alla miniserie a fumetti originale, in cui i vigilantes mascherati sono trattati come fuorilegge. Il cast comprende: Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing e James Wolk.

Watchmen 1x08, la recensione: come si crea qualcosa di bellissimo