Warm Bodies: neanche l'autore dei libri ha aggiornamenti sullo sviluppo della serie tv

Sono anni che aspettiamo novità sulla serie tv tratta da Warm Bodies. A dare qualche aggiornamento in più, senza troppi dettagli, è stato l'autore dei libri Isaac Marion, dicendo che per adesso i piani sono in pausa fino a tempo indeterminato, o almeno così sembra.

Warm Bodies: Nicholas Hoult con Teresa Palmer in una scena del film

"C'è stato un tempo in cui sembrava una cosa certa [la serie tv basata su Warm Bodies], i contratti venivano stipulati, ecc., ma per qualche motivo continua a scivolare via", ha detto Marion a SYFY WIRE. "I discorsi su un sequel del film si sono trasformati in una serie TV, che in realtà è stata annunciata come 'in sviluppo' un paio di anni fa, per poi misteriosamente tacere. A questo punto sono coinvolto solo marginalmente, quindi in realtà non so cosa stia succedendo dietro le quinte. Hanno opzionato tutti e quattro i libri per la TV, quindi il progetto è ancora possibile. Per me, Warm Bodies è solo l'atto di apertura della storia - in realtà è il 18% del totale - quindi sarebbe un sogno vedere il resto sullo schermo un giorno".

Le parole di Marion non chiariscono affatto la situazione, alimentando sia i dubbi generali che qualche speranza in più. Avendo i diritti anche sui seguiti di Warm Bodies è chiaro che si tratterà di un grande lavoro, molto più ampio rispetto al passato.

Warm Bodies racconta la storia di R, un giovane e affascinante zombie (Nicholas Hoult nel film) che scopre l'amore per Julie (Teresa Palmer). La loro passione sarà forte al punto di farlo scontrare con i propri simili. Vi ricordiamo che il romanzo di Isaac Marion ha venduto milioni di copie in quasi venti Paesi, mentre il film ha incassato in tutto il mondo 115 milioni di dollari.