Warhammer 40.000, Henry Cavill conferma:'Stanno succedendo grandi cose'

Henry Cavill sta vivendo un periodo particolarmente nutrito di impegni. Attualmente è in viaggio per il tour promozionale di Argylle ma nel corso delle interviste non si tira indietro per commentare altri progetti nei quali è coinvolto come il nascente universo di Warhammer 40.000, prodotto da Amazon Prime Video.

"Warhammer sta progredendo molto bene" ha dichiarato a Collider "Succedono cose importanti e siamo molto entusiasti". D'altronde Prime Video ha già dimostrato di investire parecchio budget nel campo del fantasy, soprattutto ne Gli anelli del potere.

La passione per Warhammer

Henry Cavill sembra essere l'attore ideale per il progetto. L'ex star DC ha trascorso parecchio tempo, durante il lockdown, decorando miniature di Warhammer e non ha mai nascosto la propria passione:**"Ho amato Warhammer fin da quando ero bambino, rendendo questo momento davvero speciale per me. L'opportunità di guidare questo universo cinematografico fin dalla sua nascita, è un onore e una responsabilità. Non potrei essere più grato per tutto il duro lavoro svolto da Vertigo, Amazon e Games Workshop per rendere questo possibile. Un passo più vicino a realizzare il sogno di quasi una vita".

Warhammer 40.000 è un wargame con miniature da tavolo creato da Games Workshop. Il gioco è ambientato in un universo distopico di fantascienza/fantasy in un futuro lontano ed è noto per la sua ambientazione 'grimdark', particolarmente oscura e distopica.