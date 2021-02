WandaVision: la serie ha usato la scena post-credits ideata per Avengers: Endgame?

WandaVision sembra aver usato la scena post-credits di Avengers: Endgame che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva impedito ai fratelli Russo di girare prima di annunciare la realizzazione dello show prodotto per Disney+.

La notizia di una sequenza con protagonista Visione era emersa nel mese di gennaio quando l'interprete del personaggio aveva rivelato come sarebbe dovuto tornare in scena dopo che in Avengers: Infinity War veniva ucciso da Thanos.

Paul Bettany aveva spiegato che i fratelli Russo avevano ideato una scena da inserire sui titoli di coda di Avengers: Endgame di cui sarebbe stato protagonista: "In pratica si apriva una specie di sacco per cadaveri ed ecco lì c'era Visione". Il capo dei Marvel Studios era quindi intervenuto: "Kevin Feige mi ha però parlato e ha detto 'Devo eliminarla'. E ho pensato 'Ugh!' Perché volevo realmente avere una percentuale nei profitti".

Nella quinta puntata di WandaVision il direttore Hayward, a capo di SWORD, mostra al team composto anche da Darcy Lewis e Monica Rambeau, quanto accaduto nove giorni prima. Il video della sorveglianza ha infatti ripreso Scarlet Witch mentre ruba il corpo senza vita di Visione.

Quel passaggio del racconto sembra quindi essere ispirato proprio alla scena post-credits ideata dai fratelli Russo e mai realizzata.

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.