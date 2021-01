WandaVision: la serie svelerà cosa accaduto a Monica Rambeau dopo Captain Marvel

Nella serie WandaVision è presente anche l'attrice Teyonah Parris, interprete di Monica Rambeau nel Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio appare nel mondo di Scarlet Witch e Visione e permetterà quindi di scoprire cosa è accaduto dopo Captain Marvel, considerando che la storia si svolge al termine degli eventi raccontati in Avengers: Endgame.

La notizia contiene alcuni spoiler , non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul terzo episodio dello show prodotto per Disney+.

Teyonah Parris, parlando di WandaVision, ha infatti ricordato: "La storia riprende dopo gli eventi di Avengers: Endgame, e per Monica si tratta, ovviamente, di molti anni dopo quando l'abbiamo vista ragazzina in Captain Marvel".

L'attrice ha sottolineato: "I fan scopriranno cosa le è accaduto negli anni che non abbiamo visto, come è cresciuta e come si è evoluta".

Nel terzo episodio dello show, nei minuti finali, si inizia a capire qualche dettaglio del coinvolgimento di Monica nella storia dei due protagonisti e sembra quasi certo il suo legame con S.W.O.R.D., la sezione di S.H.I.E.L.D. che si occupa delle minacce aliene che potrebbero mettere a rischio la sicurezza mondiale, come rivela il medaglione che Wanda nota dopo aver messo al mondo i suoi gemelli Billy e Tommy, e quello che accade quando Scarlet Witch reagisce male al suo commento sulla morte del fratello Pietro, ucciso da Ultron.

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.