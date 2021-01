WandaVision: il secondo episodio allude a un noto villain della Marvel?

WandaVision: un'immagine della serie

Secondo alcuni fan ed esperti, una scena del secondo episodio di WandaVision potrebbe contenere un indizio circa l'identità del possibile villain della Marvel. Per l'esattezza, quando Wanda e Visione devono esibirsi con un numero di magia, uno dei presenti dice che "il diavolo è nei dettagli", al che Agnes si gira verso Wanda e commenta "E non solo lì."

Come riportato da Comic Book Resources, c'è chi ha preso questa battuta come allusione all'esistenza, nel Marvel Cinematic Universe, di Mephisto, uno dei più noti antagonisti dell'universo cartaceo e l'equivalente di Satana nella produzione della Casa delle Idee.

La sua presenza nello show avrebbe un che di filologico, poiché nei fumetti lui è indirettamente responsabile degli eventi di House of M, la storyline in cui Wanda, distrutta dal dolore, altera la realtà per riavere indietro i propri figli.

WandaVision, la recensione: la prima serie tv del MCU è una gemma (di follia)

Doctor Strange: un'immagine del protagonista Benedict Cumberbatch

C'è chi ipotizza che il personaggio possa anche fare capolino in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e nel prossimo film di Spider-Man, anche se nel secondo caso molto probabilmente non sarebbe come nei fumetti: nell'universo cartaceo, infatti, Peter Parker scende a patti con Mephisto per salvare la vita di Zia May - ferita a morte da un attentatore dopo che Peter ha dichiarato al mondo di essere Spider-Man - e questi riscrive la realtà facendo sì che il matrimonio tra Parker e Mary Jane Watson non abbia mai avuto luogo (un'altra inattesa conseguenza è la resurrezione di Harry Osborn).

Questa storyline, intitolata One More Day, è generalmente ritenuta una delle peggiori di tutta la storia editoriale della Marvel, principalmente per la motivazione che c'è dietro: l'allora editor-in-chief Joe Quesada voleva annullare il matrimonio di Peter perché a suo avviso rendeva il personaggio troppo vecchio agli occhi dei lettori (nei fumetti Spider-Man dovrebbe avere circa 27 anni). Non ci resta che vedere se sarà effettivamente, se non l'antagonista principale, almeno una delle presenze maligne in WandaVision, che si concluderà su Disney+ il 5 marzo.