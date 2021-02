WandaVision: un altro noto eroe Marvel potrebbe apparire nella serie?

WandaVision: un'immagine della serie

Dopo il quinto episodio di WandaVision c'è chi si chiede se potremmo vedere nella serie un noto membro degli Avengers. È quello che ipotizza Adam B. Vary di Variety in un articolo che tira le somme degli interrogativi lasciati in sospeso dopo il quinto capitolo dello show, disponibile da ieri su Disney+.

Per l'esattezza, Vary si ricollega a una sequenza in cui Monica Rambeau, Jimmy Woo e Darcy Lewis commentano l'origine dei poteri di Wanda Maximoff, legati alla Gemma della Mente, e viene sottolineato che un'altra eroina del Marvel Cinematic Universe ha ottenuto le sue capacità sovrumane grazie a una Gemma dell'Infinito: Carol Danvers, alias Captain Marvel, che nel 1989 (lo stesso anno in cui è nata Wanda, ironia della sorte) è stata colpita da radiazioni provenienti dal Tesseract, ossia la Gemma dello Spazio. Il giornalista ipotizza quindi che Carol possa essere convocata per risolvere la situazione a Westview, dato che è potenzialmente una delle poche persone in grado di competere con Wanda a livello di puro potere.

Captain Marvel: Brie Larson e Lashana Lynch in una scena

Un'eventuale apparizione di Carol in WandaVision potrebbe anche approfondire alcuni aspetti dell'evoluzione di Monica Rambeau, destinata a tornare al fianco della "zia" in Captain Marvel 2, previsto per la fine del 2022.

Wandavision non è l'unica delle produzioni seriali dei Marvel Studios in cui potremmo vedere l'eroina incarnata da Brie Larson: proprio in questi giorni si è cominciato a vociferare che sarebbe possibile una sua presenza anche in Secret Invasion, adattamento dell'omonima storyline su un'infiltrazione di Skrull sulla Terra che è stato annunciato a dicembre, con Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Ben Mendelsohn (Talos) nei ruoli principali. Possibile anche almeno un cameo in Ms. Marvel, dato che la giovane protagonista dello show è una grande ammiratrice di Carol e sarà anche lei presente nel secondo film sulle avventure di Captain Marvel.