WandaVision meglio di Black Panther: i numeri su Rotten Tomatoes premiano la serie tv Marvel

WandaVision, la nuova serie Marvel con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ha registrato ottimi numeri su Rotten Tomatoes, superando Black Panther e diventando il progetto del MCU con il punteggio più alto.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Non è trascorsa neanche una settimana da quando sono stati aggiunti i primi due episodi di WandaVision su Disney+ ma, come prevedibile, sono già tantissimi coloro che, da ogni parte del mondo, si sono già collegati alla piattaforma streaming per vedere l'opera ideata da Jac Schaeffer e approfittare del sito di Rotten Tomatoes per esprimere il proprio giudizio riguardo ciò che hanno visto, che va così ad aggiungersi a quello condiviso in precedenza dai critici. I numeri che emergono, in tal senso, sono per la stragrande maggioranza positivi, tanto da rendere WandaVision il titolo del MCU più votato di sempre.

Ad oggi WandaVision vanta un punteggio di approvazione del 97% per quanto riguarda le recensioni lasciate dai critici. Andando ancora più nello specifico, segnaliamo che il primo episodio dello show ha registrato addirittura il 100% di approvazione. Spostando l'attenzione sul giudizio del pubblico, invece, il punteggio è leggermente inferiore ed attualmente si ferma all'82%. La serie tv guida così la top 5 delle uscite più apprezzate del Marvel Cinematic Universe, seguita subito dopo da Black Panther che detiene un punteggio di approvazione critico del 96%. Sul gradino più basso del podio troviamo Agents of S.H.I.E.L.D. con il 95%, seguito da Avengers: Endgame e Iron Man, fermi entrambi al 94%.

La curiosità per WandaVision è stata scaturita soprattutto dal fatto che la serie tv rappresenta il titolo che inaugura la Fase 4 del MCU ed anche la nuova era delle serie tv Marvel che a partire da quest'anno saranno aggiunte gradualmente su Disney+. Nei prossimi due anni, ad esempio, saranno disponibili nel catalogo streaming The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Ironheart, Secret Invasion e Armor Wars. A queste si aggiungerà anche la serie animata What If?, in uscita quest'anno.

Per quanto riguarda WandaVision, i primi due episodi hanno offerto al pubblico una lunga serie di omaggi alle sitcom del passato e già questo può aver disorientato alcuni fan della Marvel che hanno storto il naso, perché abituati a ben altro stile, e si sono detti scettici per quanto riguarda il percorso intrapreso dallo show, anche se l'interprete di Visione, Paul Bettany, ha chiesto loro di avere semplicemente un po' di pazienza perché già dai prossimi episodi le cose cambieranno.