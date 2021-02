WandaVision: la showrunner si è ispirata a Thor: Ragnarok per creare la serie

La showrunner di WandaVision ha svelato che si è ispirata a Thor: Ragnarok per sviluppare la serie e che la storia non è mai stata pensata per il grande schermo.

WandaVision non è mai stato ideato come film, come confermato dalla showrunner Jac Schaeffer in un'intervista in cui parla del progetto realizzato per Disney+ svelando inoltre l'influenza di Thor: Ragnarok sulla creazione del nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe. La storia con protagonisti i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany è sempre stata pensata come una serie destinata al piccolo schermo per il suo originale approccio narrativo.

WandaVision: una particolare scena della serie

Jac Schaeffer, come riporta IndieWire, parlando di WandaVision ha spiegato: "Non riesco a immaginare questa storia come un film perché abbiamo realmente bisogno dell'estetica televisiva per raccontarla. C'è il bisogno di sentirsi un po' chiusi, il formato più piccolo dell'immagine, le diverse qualità visive, gli stili dell'illuminazione, tutti questi elementi".

La showrunner ha inoltre svelato che la fonte di ispirazione principale è stata il film Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi: "Quello è stato realmente il film che mi ha sorpresa. Ho pensato fosse così coraggioso ed entusiasmante. Rompeva gli schemi e prendeva tutti i colori, gettandoli ovunque. Siamo stati molto lusingati dal fatto che le persone pensino che la serie sia così originale e unica, e io ho pensato 'Beh, c'era stato Ragnarok ed era piuttosto folle'".

Lo show, inoltre, mostra un lato diverso di Scarlet Witch rispetto al passato: "Ne abbiamo visto l'enorme potere. Non abbiamo realmente visto la sua gioia. Non abbiamo mai avuto un'opportunità di mostrarla divertente e in situazioni normali".

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

WandaVision, la recensione del quarto episodio: la spiegazione è in un nuovo punto di vista

La prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione.

Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico in Captain Marvel. Kat Dennings riprenderà il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park tornerà a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp. La serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

Composta da nove episodi, WandaVision è disponibile in streaming su Disney+.