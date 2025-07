Walton Goggins, la star di Fallout farà un film d'animazione con l'Hulk originale, Lou Ferrigno

Walton Goggins, l'attore noto per i suoi ruoli in Fallout, Sons of Anarchy e, più di recente, The White Lotus, ha appena firmato per un nuovo film d'animazione che vanta già un cast di tutto rispetto.

L'inarrestabile Walton Goggins si lancia in una nuova avventura animata surreale: Harry and the Mutant Mid-Century Furniture. Ambientato nel 1962 tra test nucleari e poltrone senzienti, il film promette un mix esplosivo di satira, nostalgia atomica e mobili pronti alla rivolta. Accanto a Goggins, anche Lou Ferrigno, l'Hulk originale, Stephanie Beatriz e altri grandi nomi dell'animazione e della comicità USA.

Walton Goggins: arriva la folle commedia animata con Lou Ferrigno

A quanto pare, Walton Goggins non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver lasciato un segno in serie come Fallout, The White Lotus, e The Righteous Gemstones, l'attore si prepara a dare voce - e personalità - a un nuovo e assurdo protagonista nel film animato Harry and the Mutant Mid-Century Furniture.

Walton Goggins sul set

Diretto da Michael Skolnick (già dietro The Gilksmans) e scritto insieme a Keegan Cotton, Jordan Lewandowski e Seth Morton, il film si muove su coordinate simili a quelle di Fallout, ma con un'intonazione più da commedia allucinata. Anche qui il disastro è figlio delle radiazioni nucleari, ma le vittime non sono né esseri umani né mostri tipici della fantascienza: questa volta a trasformarsi sono sedie, poltrone e mobili vintage, resi senzienti da test atomici nel 1962. Il protagonista è Harry, un ragazzino di dieci anni in pieno lutto, che si allea con un divano saggio e un poggiapiedi assetato di battaglia per salvare questi arredi animati da un esercito intenzionato a distruggerli tutti.

Il cast vocale del film è una vera parata di stelle. Prima ancora dell'arrivo di Goggins, la pellicola poteva contare su Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Tim Meadows (Bob's Burgers), Pamela Adlon (King of the Hill), Seth Green (Family Guy), Clare Grant (Hanky Panky) e il leggendario Lou Ferrigno, l'Hulk originale. Insieme a Goggins, sono poi arrivati anche Chris Parnell (Rick & Morty), Ron Funches (Inside Out 2) e Shondrella Avery (Napoleon Dynamite).

Per ora non sono stati svelati i ruoli specifici dei personaggi, ma la produzione è già in corso e dovrebbe concludersi entro la fine del 2026. Nessuna data d'uscita è stata ancora annunciata, ma l'attesa si preannuncia carica di elettricità - anzi, di radioattività - creativa.