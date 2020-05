Wallace & Gromit: The Big Fix Up, la prima clip del nuovo progetto di Aardman Animations

Wallace & Gromit: The Big Fix Up è il nuovo progetto realizzato da Aardman Animations in versione realtà aumentata, ecco la prima clip.

Wallace & Gromit: The Big Fix Up è il nuovo progetto di Aardman Animations di cui online è stata condivisa una clip.

La storia mostrerà l'inventore Wallace e il suo fedele cane Gromit alle prese con un nuovo business, Spick & Spanners, e nel video i due stanno muovendosi per la città di Bristol a bordo della Spick & Span mobile.

L'avventura è stata realizzata usando la tecnologia legata alla realtà aumentata e sarà disponibile gratuitamente per il download su dispositivi Apple e Android in autunno.

Wallace & Gromit: The Big Fix Up nasce dalla collaborazione tra alcune società creative tra cui Potato, Sugar Creative e Tiny Rebel Games, con il sostegno dell'Università del South Wales.

Alla guida del progetto ci sarà Merlin Crossingham, creative director di Wallace & Gromit, ha sottolineato che Nick Park è stato coinvolto dall'inizio del progetto e il suo sostegno è stato fondamentale.