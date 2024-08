Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, ecco le immagini di Norbot, il nuovo personaggio!

Nel film Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl debutterà un nuovo personaggio, di cui sono state condivise le prime immagini sul sito ComicBook.

I registi Nick Park e Merlin Crossingham hanno infatti presentato Norbot, la nuova invenzione del protagonista.

I dettagli del nuovo personaggio

I filmmaker hanno infatti svelato che l'inventiva di Wallace ha dato vita a Norbot, uno "gnomo smart" che causerà qualche problema a Gromit.

Park e Crossingham hanno spiegato che è stato ideato per aiutare a occuparsi del giardino. I filmmaker hanno sottolineato che Wallace è particolarmente orgoglioso di Norbot, che considera la sua migliore invenzione di sempre.

Norbot con Wallace e Gromit

Nick e Merlin hanno sottolineato: "I nani da giardino sono stati da tempo una parte del mondo di Wallace e Gromit, ma questo non è un semplice ornamento. Norbot è lo gnomo definitivo, uno smart gnomo. Siamo così entusiasti di vedere Wallace mentre libera la sua ultima invenzione Norbot nel mondo. Tuttavia il suo povero Gromit potrebbe non essere così convinto che sia una buona idea...".

Le immagini mostrano Norbot insieme ai due protagonisti e mentre l'animatore Andy Symanowski prepara il personaggio, che nella versione originale avrà la voce di Reece Shearsmith, per i primi ciak.

Il primo ciak di Norbot

Cosa racconterà Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Il film è diretto da Nick Park, autore anche della storia insieme a Mark Burton che ha poi firmato la sceneggiatura, e Merlin Crossingham.

Al centro della trama di Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl c'è quello che accadrà quando Gromit si preoccupa del fatto che Wallace stia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni. Wallace ha ad esempio inventato uno gnomo "intelligente" che sembra in grado di pensare in modo indipendente. Quando si scopre che una figura vendicativa legata al passato potrebbe avere dei progetti oscuri, Gromit si ritrova con il compito di combattere le forze sinistre e salvare il suo maestro... O Wallace potrebbe non essere più in grado di inventare.

Il cast di doppiatori comprende Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Adjoa Andoh, Muzz Khan e Lenny Henry.

Il successo del brand Wallace & Gromit ha portato nel corso degli anni alla realizzazione di spinoff dedicati a Shaun la pecora e ad altri film, tra cui quello natalizio che ha debuttato nel 2021.