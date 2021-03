Voyagers: la paranoia di Lily-Rose Depp e Colin Farrell nel trailer del sci-fi di Neil Burger

Lily-Rose Depp, Colin Farrell e Tye Sheridan nel trailer di Voyagers, nuovo thriller fantascientifico firmato dal regista Neil Burger e prodotto da Lionsgate.

Nel trailer vediamo un equipaggio di astronauti di una missione multi-generazionale profonda nella paranoia e nella follia quando comincia a confondere realtà e allucinazioni. Il personaggio di Tye Sheridan si chiede se, una volta che l'equipaggio comincia a compiere atti di violenza, non sia questa la vera natura umana.

Con il futuro della razza umana in gioco, un gruppo di giovani uomini e donne, scelti per obbedienza e intelligenza, si imbarca in una spedizione per colonizzare un pianeta lontano. Ma quando scoprono segreti inquietanti sulla missione, sfidano gli ordini e iniziano a esplorare la loro natura più primitiva. Mentre la vita sulla nave spaziale precipita nel caos, vengono consumati dalla paura, dalla lussuria e dall'insaziabile fame di potere.

Voyagers vede nel cast Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Viveik Kalra, Quintessa Swindell, Isaac Hempstead Wright, Archie Madekwe, Archie Renaux, Chanté Adams, Madison Hu e Colin Farrell.