Vortex: la prima immagine del nuovo film di Gaspar Noé

Gaspar Noé è tornato alla regia con Vortex, un film, di cui è stata condivisa la prima foto, ancora avvolto dal mistero che verrà presentato a Cannes 2021 e nel cast c'è anche Dario Argento.

Le prime indiscrezioni parlano di un lungometraggio in stile documentario che racconterà le ultime giornate di vita di un'anziana coppia. Lo scatto apparso online mostra solo qualcuno che si nasconde sotto un lenzuolo.

Vortex: un'immagine del film

Il regista Gaspar Noé, secondo alcune indiscrezioni apparse online, starebbe lavorando per finire in tempo Vortex per poterlo presentare all'edizione 2021 del Festival di Cannes.

Il progetto dovrebbe fondere lo stile del filmmaker francese Jean Eustache e Dario Argento, ma per ora non c'è stata alcuna conferma da parte dei produttori.

Vortex sarà il settimo film di Noé che viene presentato durante l'evento cinematografico francese e nel cast ci sono Dario Argento, Françoise Lebrun e Alex Lutz.

Le prime immagini ufficiali non anticipano però nessun dettaglio e non permettono ai fan del regista di scoprire qualche anticipazione sul tipo di narrazione che verrà proposta sul grande schermo.