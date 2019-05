Voglio una vita a forma di me, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 3 maggio arriva Voglio una vita a forma di me su Netflix: disponibile in streaming il film originale con Jennifer Aniston e Danielle MacDonald.

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Voglio una vita a forma di me, la commedia originale con protagonista Jennifer Aniston!

Al centro della trama di Dumplin', questo il titolo originale della pellicola, c'è una teenager non particolarmente longilinea - chiamata dalla madre raviolo - e figlia di un'ex reginetta di bellezza che decide di partecipare ai concorsi di bellezza in segno di protesta. Il suo gesto sarà poi imitato da altre partecipanti, rivoluzionando il mondo delle competizioni per aspiranti miss e l'intera città del Texas in cui vive. Nel cast di Voglio una vita a forma di me troviamo anche Odeya Rush, Dove Cameron e Harold Perrineau. La regia è di Anne Fletcher (The Proposal) e la sceneggiatura è stata firmata da Kristin Hahn basandosi sull'omonimo romanzo scritto da Julie Murphy. La produzione è stata affidata a Cota Films e 50 Degrees Entertainment Presentation.

Voglio una vita a forma di me: una scena del film

Jennifer Aniston, oltre a recitare nel lungometraggio, farà parte del team della produzione e ha già collaborato con Netflix in occasione delle riprese di Murder Mystery. L'attrice, insieme all'altra protagonista Danielle Macdonald, hanno inciso la canzone Push and Pull con Dolly Parton per la colonna sonora della pellicola: alla fine della registrazione, la Aniston è scoppiata a piangere perché ha - in quel momento - realizzato un suo sogno d'infanzia.

Voglio una vita a forma di me è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.