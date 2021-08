Vivo, su Netflix in streaming da oggi

In uscita oggi 6 Agosto su Netflix tutti gli abbonati potranno vedere in streaming Vivo, il film diretto da Kirk DeMicco, un lungometraggio musicale con protagonista un cercoletto.

Vivo è disponibile da oggi 6 Agosto su Neflix, in streaming per tutti gli abbonati, a pochi giorni dalla presentazione in anteprima nazionale a Giffoni, il 31 Luglio.

Vivo è un lungometraggio musicale diretto da Kirk De Micco, che racconta il viaggio avventuroso di un cercoletto, un piccolo mammifero arboricolo della famiglia dei procioni. Vivo trascorre le sue giornate suonando e cantando in una vivace piazza a L'Avana, insieme al suo amato proprietario Andrés. Sebbene non parlino la stessa lingua, Vivo e Andrés sono uniti dalla stessa passione per la musica che li accomuna. Ma poco dopo essere stati colpiti da una tragedia, Vivo decide che vuole consegnare la canzone d'amore che il suo amico Andrés non ha mai consegnato alla donna che ha sempre amato.

Nella versione originale, la voce di Vivo è di Lin-Manuel Miranda, mentre nella versione italiana è di Massimo Lopez e di Stash nelle canzoni.

Il film è co-diretto da Brandon Jeffords, sceneggiato da Quiara Alegria Hudes e prodotto da Lisa Stewart, Michelle Wong e dal premio Oscar Rich Moore (Zootropolis), con la consulenza visiva del regista premio Oscar Roger Deakins.