Vivi e lascia vivere, trama della quinta puntata stasera su Rai1

Vivi e lascia vivere torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quinta puntata, che è anche la penultima per una prima stagione che ha visto Elena Sofia Ricci trionfare, negli ascolti, settimana dopo settimana.

La trama della puntata in onda stasera ci racconta qualcosa che tutto sommato avevamo già capito: per Laura il tempo della tranquillità sembra non arrivare mai. Il ritorno a Napoli di Renato, suo marito, che per molto tempo tutti avevano creduto morto, sconvolge inevitabilmente i già delicati equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni inoltre le comunica che sparirà, ma un omicidio di cui viene accusato, mette in serio pericolo l'attività di Laura. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Ma non finisce qui, Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction - Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato. Soggetti e sceneggiature sono di Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Camilla Paternò e Marco Pettenello. Nel cast, oltre a Elena Sofia Ricci, anche Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d'affari che ritorna dal passato di Laura.