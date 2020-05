Vivi e lascia vivere: bacio gay in prima serata e... nessuna polemica

Bacio gay in Vivi e lascia vivere, la fiction di Pappi Corsicato: la notizia è che stranamente non ci sono state polemiche.

Giovedì sera in Vivi e lascia vivere è arrivata la scena del bacio gay in prima serata, e la notizia è che, almeno fino ad ora, non c'è stata nessuna polemica a differenza di quanto avvenne circa quattro anni fa con il bacio tra Oscar e Nicola in Un medico in famiglia.

Giovanni e Luca, personaggi di Vivi e lascia vivere sono stati loro malgrado i protagonisti di una piccola, grande svolta nella politica della RAI e nella mentalità del nostro paese. Sono passati pochi anni dal bacio delle polemiche in prima serata de Un medico in Famiglia, dalla censura della RAI del bacio tra i due protagonisti di Le regole del delitto perfetto e finalmente la rete ammiraglia sembra aver sdoganato definitivamente il bacio gay, e soprattutto oggi non leggiamo reazioni isteriche sul web o su un certo tipo di stampa.

Vivi e lascia vivere: il bacio gay tra Giampiero De Concilio e Matteo Oscar Giuggioli

Nella puntata di ieri sera della fiction che ha come protagonista Elena Sofia Ricci ed è diretta da Pappi Corsicato, Giovanni bacia il fidanzato della sorella, Luca, gay dichiarato da quando aveva quindici anni e niente affatto pentito a differenza dell'omonimo celebrato da Povia. I due ragazzi sono interpretati da Giampiero De Concilio e Matteo Oscar Giuggioli. Giova ricordare che nelle serie degli altri paesi, molte delle quali disponibili anche su Netflix, i baci omosessuali sono stati sdoganati molto tempo fa, ma come si dice, meglio tardi che mai.