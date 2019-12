Viva RaiPlay, undicesima puntata: Tosca e l'Orchestraccia ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Fiorello torna con l'undicesima puntata di Viva Raiplay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Tosca e l'Orchestraccia, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30, dopo il TG1.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti ancora una volta musicali. Sarà la cantante Tosca ad aprire il "Fiorello-show" e chissà che non faccia ascoltare qualcosa dal suo ultimo album Morabeza, uscito a ottobre. Spazio ancora alla musica con il gruppo folk-itinerante romano dell'Orchestraccia, per loro prevedibile partenza dal bollino rosso di Phaim Bhuiyan e poi chissà.

Viva RaiPlay va in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.