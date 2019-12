Viva Raiplay: Antonello Venditti e Francesco De Gregori ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Fiorello torna con la sedicesima e terzultima puntata di Viva Raiplay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Antonello Venditti e Francesco De Gregori, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30, dopo il TG1.

Viva RaiPlay torna con la sua sedicesima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che accoglierà pubblico da casa e da studio per inaugurare l'ultima settimana in compagnia dello show più amato dell'anno.

Fiorello si prepara ad accogliere anche i suoi ospiti, davvero speciali in questo mercoledì 18 dicembre, terzultimo appuntamento con Viva RaiPlay. In attesa del concerto evento a settembre 2020 a Roma, Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno ospiti del primo programma "piattaformista" della RAI. E le sorprese non sono finiti perchè il conduttore si prepara a duettare ancora una volta con un rapper: Gué Pequeno.

Viva RaiPlay va in onda fino al 20 dicembre con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.