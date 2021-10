Vita da Carlo: il trailer ufficiale del film in uscita dal 5 novembre su Prime Video

Il canale Youtube di Amazon Prime Video Italia ha pubblicato il trailer ufficiale e la data di uscita della serie Amazon Original Vita da Carlo, interpreta da Carlo Verdone e prodotta da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, disponibile su Prime Video dal 5 novembre.

I primi quattro episodi della serie saranno presentati oggi in anteprima assoluta come Evento Speciale alla Festa del Cinema di Roma. Vita da Carlo è la serie comedy in 10 puntate in cui Verdone interpreta Carlo rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell'altro.

C'è anche l'amore, quello per una farmacista, sbocciato in un luogo a lui molto caro: la farmacia del quartiere. Ma quando arriva la proposta di candidarsi a Sindaco di Roma, la vita di Carlo avrà dei risvolti ancor più comici e imprevedibili.

L'immagine pubblica di Carlo è quella di un uomo generoso e sempre disponibile: a chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill, Carlo non si nega mai. Il prezzo di questa costante ribalta è una vita privata estremamente frugale, scandita da ritmi sempre uguali, quasi come una prigione.

Vita da Carlo si unirà alle migliaia di serie e film già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Amazon Original Anni da cane, Dinner Club, LOL: Chi ride è fuori, FERRO e Celebrity Hunted - Caccia all'uomo S1 e S2, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League.